Albayrak İlkokulu 3-B minik öğrencilerinin için yapmış olduğu eserler, ilimizin önemli alışveriş ve eğlence merkezi AHL Park AVM’de görücüye çıktı.



3/B Sınıf Öğretmeni Serap Çayır, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken öğrencilerin ikinci dönemden itibaren sınıfta yaptıkları resimleri sergilediklerini söyledi. Çayır ayrıca AHL Park AVM’de açılan resim sergisinin amacının minik öğrencilerin kendilerine güvenmelerini ve el becerilerinin geliştirmeye yardımcı olmak olduğunu dile getirdi.

Seray Çayır Albayrak İlkokulu idarecilerine de kendilerine yardımcı olduğu teşekkür etti.