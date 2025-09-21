2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette yeni dönemin eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

AK Parti İl Başkanı Alar, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya gelerek hem yeni yılın hazırlıkları hakkında bilgi aldı hem de öğretmenlere, öğrencilere ve velilere başarı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, eğitimin ülke geleceği için taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Av. Alar, “İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzü ziyaret ederek yeni eğitim-öğretim yılı için hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nın; vatanımıza, milletimize, çocuklarımıza ve gençlerimize başarı, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim döneminin özellikle genç nesillerin geleceği açısından büyük bir sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Alar, eğitime verilen desteğin artarak devam edeceğini vurguladı.

