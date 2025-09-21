İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Kd. Alb. Talip Kurt, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, şehirdeki güvenlik, asayiş ve kamu düzeniyle ilgili konular hakkında genel değerlendirmelerde bulunulurken, iş dünyası ile güvenlik birimleri arasındaki iş birliğinin önemi de vurgulandı. Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen buluşma, samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Başaranhıncal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanlarımızın nazik ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Kamu güvenliği ve huzur ortamının korunmasında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Kurumlar arası iletişim ve dayanışma, şehir hayatının her yönüne olumlu katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. Çorum TSO yetkilileri, nazik ziyaretleri dolayısıyla emniyet ve jandarma temsilcilerine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi