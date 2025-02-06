İl Genel Meclisi Başkanı Temur’a AK Parti Grup Başkanı Başak Gözde Taşkıran ve İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti. AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’a yeni görevinde başarılar dileyen Temur ve beraberindeki heyet il genelindeki çalışmalarla ilgili de fikir alışverişi yapıldı.

Yakup Alar, ziyaretlerinden dolayı İl Genel Meclis Başkanı Temur ve üyelere teşekkür ederek, bu tür ziyaretlerin işbirliği ve iletişimi güçlendireceğini ifade etti. Yakup Alar, Çorum’a daha iyi hizmet verebilmek için tüm siyasi parti üyeleriyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Editör: Haber Merkezi