Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı inşaatının ihale edilmesi ve acil kamulaştırma kararının alınmasından sonra, Çorumlular çalışmaların seyrini merakla bekliyor.

2030’da tamamlanması öngörülen Delice-Çorum etabının inşaatı devam ederken, Çorum-Merzifon ve Merzifon-Samsun etaplarının da ihale edilmesi ve yapımına başlanması bekleniyor. Umulan o ki, 5 yıl içinde Çorum ile Ankara arasında, sonraki en geç 5 yılda ise Çorum ile Samsun arasında, daha doğrusu Ankara-Samsun arasında hızlı trenle seyahat ve yük taşımacılığı mümkün hale gelecek. Bunu da Karadeniz sahil şeridini raylı sisteme kavuşturacak projeler; Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Hopa ve Sarp Sınır Kapısı güzergâhı izleyecek.

TCDD GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İLE…

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Muharrem Sarıaslan ve OSB Müdürü Özgür Yalçın ile birlikte TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar’ı ziyaret ederek hızlı tren güzergâhını değerlendirdi.

Milletvekili Ahlatcı, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada, Genel Müdür Yardımcısı Çağlar’la hızlı tren hattı çalışmalarını ve gelinen son durumu değerlendirdiklerini belirterek, hızlı bir tempoda çalışmaların sürdüğünü, Çorum’a ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak projenin yakın takipçisi olduğunu söyledi.

ÇORUMLULARIN BEKLEDİĞİ GÜZERGAH

Yazılı açıklamasının ardından telefonla görüşerek ayrıntılı bilgi aldığımız Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, belirlenen güzergâhın, hem Sungurlu’nun hem de Çorum’un beklentilerine uygun olduğunu ifade etti.

Hızlı tren hattının hem yük, hem de yolcu taşımacılığına uygun projelendirildiğini hatırlatan Milletvekili Ahlatcı, Delice’de Ankara-Sivas YHT hattından ayrıldıktan sonra bu güzergahta Sungurlu OSB ve Sungurlu ilçe merkezi saydingleri planlandığını, Çorum OSB’de devasa bir yük istasyonunun kurulacağını, Çorum merkezindeki yolcu istasyonunun ise Osmancık yönündeki ilçelere de ulaşımı sağlayan yeni İskilip kavşak köprüsü civarında olacağını anlattı.

Yusuf Ahlatcı, projenin öngörülen süre içinde tamamlanması için kararlılıkla ve titizlikle takipçi olacağını da sözlerine ekledi.