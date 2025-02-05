Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şubesi, 31 Ocak 1979 tarihinde Çorum merkez Ulukavak Mahallesi’nde oturan, boş zamanlarında babasının otelinde çalışan ve Albayrak İlkokulu önünde silahlı saldırıda hayatını kaybeden ülkücü Kerep Sarı’yı andı.

Çorum Ülkü Ocakları tarafından Ulumezar’da düzenlenen anma programına çok sayıda ülkücü genç katıldı. Anma etkinliğinde MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcı, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik ve Ülkü Ocakları yöneticileri de hazır bulundu.

Anmada 31 Ocak 1979 tarihinde 21 yaşında iken yaşamını yitiren Ülkücü Kerep Sarı için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Ayrıca Sarı’nın mezarına karanfil bırakıldı.

Editör: Haber Merkezi