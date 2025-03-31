CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın eleştirilerine yanıt veren AK Parti İl Başkanı Alar, CHP’yi düşmanca tavır sergilemekle suçladı.

Alar’ın basın açıklaması şu şekilde:

“Filistin’de soykırım yapan siyonist İsrail’e maddi destek sağlayan ürün ve firmalara ses çıkarmayan ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel, yapılan yolsuzluklara ve hırsızlıklara cevap vermesi beklenirken hedef şaşırtarak yerli ve milli ürünlere düşmanca tavır alarak boykot çağrısı yapmıştır.

İmam Şâfiî'ye sormuşlar; "Fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarız?"

Demiş ki: "Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür."

Düşman; yolsuzlukları savunan, mandacılığı kabul eden, yerli ve milli ürünleri hedef alan tavır ve zihniyettir. Düşmanca tavır yerli ve milli ürünleredir, milli ekonomiyedir. CHP, Gazi Mustafa Kemal’in partisi olmaktan çıkmış, milli ve manevi değerlere savaş açan, yolsuzlukları savunan, gençleri sokak eylemleri için sokağa çağıran, kaos ortamı oluşmasını isteyen, hedef şaşırtıp yerli ve milli ürünlere boykot çağrısı yapıp milli ekonomiyi hedef alan, ABD, Alman ve İngiliz hükümetlerinden yardım bekleyen, ülkesini şikayet eden, yerli ve milli olmayan mandacı bir parti haline dönüşmüştür.

Samimi CHP'liler de bu durumdan rahatsız olup yolsuzlukların ortaya çıkması bu samimi CHP'lilerin ihbar ve şikayetleri sayesinde olmuştur. Türkiye'nin yerli ve milli bir ana muhalefet partisine ihtiyaç bulunmaktadır.

Ayrıca CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz'ın “Toplumun kutuplaşmaya değil birlik ve bütünlüğe ihtiyacı var“ görüşüne tüm samimiyetimizle katılıyoruz çünkü bizim de temennimiz her zaman bu yöndedir. Ancak bu söylemde bulunanların vatandaşları, öğrencileri sokağa davet etmemelerini, polise saldırı talimatı vermemelerini, yargı sürecinin sonucunu beklemelerini, eylem ve söylemelerinde çelişkili değil samimi olmalarını ve bu söylemlerini eyleme dönüştürmelerini de bekliyoruz. Toplumumuzun birlik ve beraberliğe, sağduyuya ve huzura ihtiyacı bulunmaktadır. Hiç kimsenin buna zarar vermemesini ve katkı sunmasını bekliyoruz.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR