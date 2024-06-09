Cantürk Alagöz, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir spor programında konuyla ilgili olarak yöneltilen bir soruya, “Futbol Federasyonu talimatlarına göre aynı ligde oynayan iki takıma sponsorluk desteği verilemiyor. Bu yüzden Çorum FK’ya yeni sezonda göğüs reklamı veremeyeceğim.

Çorum’u çok seviyorum ve benim için çok değerli. Ancak mevzuatlar gereği sponsorluk veremeyeceğim. Yoksa Çorum ile dostluğumuz da, sevgimiz de aynı şekilde devam edecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Çorum FK’nın yeni sezondaki forma göğüs sponsorunun hangi firma olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Konuyla ilgili olarak Başkan Oğuzhan Yalçın’ın bir takım görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.