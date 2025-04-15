Emekliler Lokalinde vakit geçiren güngörmüşleri ziyaret eden Mustafa Alagöz, masa tenisi, bilardo, satranç gibi oyunlar oynayan, kütüphanede kitap okuyan, arkadaşlarıyla sohbet eden emeklileri dinleyerek, hal-hatır sorup, çay eşliğinde sohbet etti.

Emeklilerin talep ve önerilerini dinleyen Alagöz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti olarak emeklileri desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Keyifli vakit geçirmek için mekanı dolduran vatandaşlarla sohbet eden Alagöz, Belediye Başkanı Aşgın’ın emeklilerin rahat ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlayacak güzel bir emekli lokal projesini hayata geçirdiğine şahit olduklarını söyledi.

Emeklilerin sahip oldukları bilgi, erdem ve hayat tecrübeleriyle ailelerine, çevrelerine, ülkeye ve millete önemli değerler kazandırdıklarını dile getiren Alagöz, bunlara karşılık parti olarak emeklilerin, sağlıklı, huzurlu, refah içinde bir hayat geçirmeleri sağlamak adına bir çok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Emeklilere bayram ikramiyelerinin AK Parti döneminde verilmeye başlandığını hatırlatan Alagöz, "Emeklilerimize verilen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiye tutarını yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak, 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmıştır” diye konuştu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alagöz, emeklilere banka promosyonlarının ödenmesini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağladığını söyledi.

Türkiye genelinde yaklaşık 16,5 milyon emeklinin olduğuna değinen Alagöz, bu artışın bütçe karşılığının 30 milyar liranın üzerinde bir rakam olduğunu ifade etti.

Emekliler kendilerini ziyaret edip, sohbet ederek hatırlarını soran AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz’e memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ