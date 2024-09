Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan gerilime, dramdan komediye dördü yerli, 11 film vizyona girecek.

Gerilim, fantastik ve romantik türdeki filmleri sevenleri sinema salonlarına yeniden çekmeyi hedefleyen seride, başroleri Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner paylaşıyor.

Alacakaranlık'ın yönetmen koltuğunda Catherine Hardwicke otururken, Yeni Ay'ın yönetmenliğini Chris Weitz, Tutulma'nın yönetmenliğini ise David Slade üstlendi.

"İZLİYORLAR"

İman Tahsin'in yönettiği gerilim ve dram filmi "İzliyorlar", karanlığı izleyen üç insanın farklı hikayelerini konu ediyor.

Filmin başrollerinde Mehmet Polat, Burcu Almeman ve Gökçe Özyol yer alıyor.

"KOPARAN KARDEŞLER"

Bilal Kalyoncu imzası taşıyan komedi filmi "Koparan Kardeşler", mevtaların kabir bakım işleri üzerine esnaflık yapan iki kardeşin yaşadıklarını anlatıyor.

Önder Açıkbaş, İnan Ulaş Torun ve Savaş Satış'ın başrolleri paylaştığı filmin senaryosu, Hasan Erdağ Yenel ve Hasan Göktaş'a ait.

"AYRILIŞ"

Daina Oniunas-Pusic'in yönetmen koltuğunda oturduğu ödüllü film "Ayrılış", ölümcül bir hastalıkla boğuşan Tuesday ile annesi Zora'nın, ölümün görkemli bir kuş şeklinde gelmesiyle birlikte duygusal bir vedaya hazırlanmalarını işliyor.

Filmin başrollerinde Julia Louis-Dreyfus, Lola Petticrew ve Leah Harvey bulunuyor.

"GİDER AYAK"

Yönetmen koltuğunda Recep Akdağ'ın oturduğu komedi filmi "Gider Ayak", zengin bir iş insanının oğlu için yerel bir televizyon kanalı kurması ve ardından yaşananları anlatıyor.

Ayhan Taş, Hazım Körmükçü ve Orçun Kaptan'ın başrolleri paylaştığı filmin senaryosu Recep Akdağ ve Erkan Karadeniz'e ait.

"SAKIN SES ÇIKARMA"

James Watkins'in yönettiği korku ve gerilim filmi "Sakın Ses Çıkarma", Amerikalı bir ailenin hafta sonunu geçirmek üzere davet edildiği bir malikanede yaşadığı korkunç tecrübeleri konu ediyor.

Filmin başrollerinde James McAvoy, Mackenzie Davis ve Scoot McNairy oynuyor.

"CİN DAVETİ"

Mustafa Nebi Filik'in yönettiği yerli korku filmi "Cin Daveti"nde ise üniversite öğrencileri Murat ve kız arkadaşı Ece'nin gördüğü tuhaf rüyalar ve yaşadığı bunalım anlatılıyor.

Simge Olcay Şener, Akmyrat Aylyyev ve Musa Öztep, filmin başrol oyuncuları arasında.

"KÖPEKLER FİRARDA"

Vasiliy Rovenskiy imzalı animasyon filmi "Köpekler Firarda", yanlışlıkla girdiği tiyatroda tanıştığı yeni arkadaşlarıyla bir serüvene atılan sokak köpeği Samson'un macerasını işliyor.

Senaryosunu da Rovenskiy'nin yazdığı filmin müzikleri Anton Gryzlov'a ait.

"INTO THE MORTAL WORLD"

Ding Zhong'un yönettiği animasyon film "Into the Mortal World", Jinfeng'in annesinin haksız yere, bir suçla itham edilmesi ve ilahi dünyadan sürgün edilmesini konu ediyor.

Filmin senaryosunu Fu Kang kaleme aldı.

Editör: AA AJANS