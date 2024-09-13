Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı, perakende ticaret sektöründe arttı, inşaat sektöründe ise 1,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı.

Buna göre Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı.

Editör: Haber Merkezi