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Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında; “Bir idealin peşinde; Atatürk ve Alaca Höyük” konulu sergi açıldı. Sergi Alaca Höyük kazılarında çıkarılan arkeolojik eserlerin önemli bir bölümünü izleyicilere sunuyor.

Çorum'un mistik topraklarından çıkarılan ve şimdiye kadar Anadolu'nun dört bir yanındaki müzelerde sergilenen 235 değerli arkeolojik ve etnografik eser, tarihi bir buluşma için İstanbul Yapı Kredi Müzesi'ne getirildi.



1935 yılında başlatılan Alaca Höyük kazılarında açığa çıkarılan ve Türkiye’nin farklı müzelerinde korunan arkeolojik eserlerin önemli bir bölümü ilk defa bir arada sergileniyor. Sergi kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Alaca Höyük Müzesi, Çorum Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzelerinden 235 arkeolojik ve etnoğrafik orijinal eser İstanbul Yapı Kredi Müzesi’ne getirilerek kronolojik ve tematik bölümler altında sunuluyor.

Sergi açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ile çok sayıda davetli katıldı. 10 Mart 2024 tarihine kadar gezilebilecek serginin ilk gününde Bakan Yardımcısı Yazgı ve diğer protokol üyeleri eserlerle ilgili bilgi aldı.



Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan serginin küratörlüğünü Nihat Tekdemir, bilimsel danışmanlığını ise Tayfun Yıldırım üstlendi. Sanatseverlerle buluşan sergiyle ilgili bilgi veren Tekdemir, 1935’de başlatılan kazılarda açığa çıkarılan ve ülkenin farklı müzelerinde korunan arkeolojik eserlerin önemli bir bölümünün ilk defa bir arada sergilendiğini vurgulayarak “Sergide Hatti uygarlığına ait, son derece zarif işlenmiş gümüş kakmalı tunç geyik ve boğa heykelleri, güneş kursları, idoller, altın takılar, testiler, kadehler ile Anadolu'da Hattiler sonrası tarih sahnesine çıkan Hititlere ait eserler yer alıyor” dedi.