Çorum – Ankara yolu üzerinde Alacahöyük yol ayrımında bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014 yılında yaptırılan geyik heykeli, paramparça edildi.

Magandalar şimdi de tarihi özelliklere sahip Alacahöyük’ün girişindeki geyik heykelini yıktı. Hititlerin mirasını yansıtan heykeli yerle bir eden magandalar, tarihe, turizme ve kültürel değerlere saygısızlık ettiği gibi devlet malına da zarar verdi.

Daha önce belediye olan ancak bu kadar büyük tarihe sahip olmasına rağmen 2015 yılında köy statüsüne alınan Alacahöyük'ün en büyük simgesi olan heykel, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Magandalar, yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan geyik heykelini parçaladı.

Bu arada Çorum Valiliği ve Jandarma’nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Editör: HABER MERKEZİ