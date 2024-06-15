Türkiye’de bir çok vatandaş 9 günlük Kurban Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıktı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine seyretmesi nedeni ile yolculukları çileye dönüşen tatilciler için Çorum-Samsun Karayolu bölge trafik önünde Çorum Belediyesi ekiplerince mobil ikram aracından soğuk limonata ikaramında bulunuldu.

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Yolculukları sırasında sıcaktan bunalan vatandaşlar yapılan ikramlarla hem kısa bir mola verdi hemde  soğuk limonata ile serinledi.

Belediyenin limonatalı ikramı tatilcilerce  memnuniyetle karşılandı.  

D - 100 Karayolu Osmancık geçişinde trafik yoğunluğu D - 100 Karayolu Osmancık geçişinde trafik yoğunluğu

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK