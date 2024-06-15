Türkiye’de bir çok vatandaş 9 günlük Kurban Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıktı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine seyretmesi nedeni ile yolculukları çileye dönüşen tatilciler için Çorum-Samsun Karayolu bölge trafik önünde Çorum Belediyesi ekiplerince mobil ikram aracından soğuk limonata ikaramında bulunuldu.

Yolculukları sırasında sıcaktan bunalan vatandaşlar yapılan ikramlarla hem kısa bir mola verdi hemde soğuk limonata ile serinledi.

Belediyenin limonatalı ikramı tatilcilerce memnuniyetle karşılandı.