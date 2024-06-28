Alaca Kaymakamlığı, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Alaca Belediyesi işbirliği ile organize edilen Yaz Spor Okulları açılış töreni Alaca Yarı olimpik yüzme havuzu bahçesi gerçekleştirildi. Açılış, yüzme havuzu bahçesinde düzenlenen curling, yüzme, bilek güreşi ve dart gibi etkinliklerle renklendi.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Şerif Arslan İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür; Alacada spora katılımın arttırılması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Dünyanın ve ülkemizin zor zamanlardan geçtiğini hatırlatan Aytemür, "Alaca'da spor tesisleri sayısının giderek arttı ve artmaya devam edecek. Gençlerimizi sporla buluşturmak ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirmek bizlere düşen en önemli görevlerdendir ''dedi.



Belediye Başkanı Şerif Arslan da yaptığı konuşmada Alaca'nın bir spor ilçesi olduğu, ilçenin güzel bir stada, spor salonuna ve yüzme havuzuna sahip olduğunu belirtti. Geçmişten günümüze Alaca'nın sporla anılan bir ilçe olduğunu vurgulayan Arslan, "Alaca Belediyesi olarak spora desteklerimiz sürecek, bu vesile ile gençlerimize hitap eden yaz spor okullarının açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

1 Temmuz'dan itibaren Alacalı gençlere kapılarını açacak Yaz Spor Okulları bünyesinde kick-boks, judo, voleybol, futbol ve yüzme dallarında kurslar verilecek. 6- 18 yaş grubundan gençlerin katılabileceği kurslar için E-Devlet spor bilgi siteminden online olarak ve Alaca Gençlik Merkezi, İlçe Spor Müdürlüğü ve Yarı olimpik yüzme havuzundan form doldurularak başvuru yapılabilecek.

Yaz Spor Okulları yaz tatili süresince gençlere hizmet vermeye devam edecek.