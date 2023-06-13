Sergideki ürünler tek tek incelenerek, tam not aldı. Hem kadınların dikiş öğrenmesine katkı sunan hem de birlik ve beraberlik içerisinde yeni şeyler üreten kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini görücüye çıkarttı.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri, Daire Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri ve STK Temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen sergi açılışında kadınlar ürettikleri ürünlerin tanıtımını yaptı.

Kaymakam Aytemür, kadınların üretimin en önemli yerinde var olduklarını dile getirerek, ilçe ve köylerde açılan kurslara da önemli ölçüde katılım sağladıklarını söyledi. Sergideki ürünleri tek tek inceleyen Kaymakam Aytemür, kadınlara verdikleri emekten dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şaltu ise kadın emeğinin önemine dikkat çekerek, sergideki ürünlerin hazır kıyafetlerden daha güzel olduğunu emekleri için tüm kadınları kutladığını söyledi.

Öte yandan sergi açılışının ardından Sarısüleyman Köyü’nde Şükür Duası gerçekleştirildi. Duanın ardından katılımcılar hep birlikte şükür yemeğinde buluştular.