Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile birlikte yapılan denetimlerde, ekmek gramajları, hijyen koşulları ve son zamanlarda artan şikayetler üzerine ekmeklerin tam pişirilme durumu titizlikle kontrol edildi.

Ekipler, fırınlardaki üretim süreçlerini yakından takip ederken, ekmeklerin gramajlarının standartlara uygun olup olmadığını, hijyen kurallarına riayet edilip edilmediğini ve ekmeklerin yeterince pişirilip pişirilmediğini denetledi.

Vatandaşların sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin, belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Alaca Belediyesi, ilçedeki tüm gıda işletmelerinin hijyen ve kalite standartlarına uygun hizmet vermesini sağlamak için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Editör: HABER MERKEZİ