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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın koruması Bekir Çavuş’u anma programına Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.



Bekir Çavuş ile ilgili yapılan açıklamada “Bekir Çavuş Şark Cephesinde Kazım Karabekir komutasında görev yaptığı sırada Atatürk'ün Erzurum Kongresi münasebetiyle gelmesi üzerine 1919’da Kazım Karabekir Paşa tarafından Atatürk'ün maiyetine verilmiş olup, askerlik döneminde emir çavuşu olarak, savaş sonrasında komiser rütbesiyle 1936 yılına kadar Atatürk’ün itimadını kazanarak, adeta gölgesi gibi yakın koruma olarak maiyetinde onurla görev yapmıştır.



Eski Muhafız Taburu Birliği'nin lideri Topal Osman'ın Çankaya'yı kuşattığı esnada Atatürk'ün otomobili ile Çankaya köşküne gelen Bekir Çavuş, üç kurşunla yaralanmasına rağmen çatışmaya devam etmiş sonradan Atatürk tarafından tedavisi için Viyana'ya gönderilmişse de maalesef, kurşunlardan bir tanesi çıkarılamayarak omuriliğinde kalmıştır. 1956 yılında omuriliğindeki kurşunun etkisiyle rahatsızlanmış kendisini yakından tanıyan o dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, gereken ilgiyi göstermiş olsa da 1960 yılında tekrar rahatsızlanarak vefat etmiştir.