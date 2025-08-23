İlçenin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırması beklenen proje için Alaca Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Selahattin Eyyubi Batır, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkovan, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin, Başkan Yardımcısı Osman Tanlı ve Genel Sekreter Fatih Arslan katıldı.

Katılımcılar, ilçeye kazandırılacak Karma OSB’nin yol haritasını belirlemek üzere detaylı istişarelerde bulundu. Görüşmelerde, OSB’nin ilçeye sağlayacağı ekonomik katkılar, yatırımcıların önünü açacak düzenlemeler, altyapı ihtiyaçları ve istihdamın artırılmasına yönelik adımlar masaya yatırıldı.

Kaymakam Dinçer, yapılacak OSB’nin Alaca’nın geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, projenin devlet kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile daha hızlı ilerleyeceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Arslan da belediye olarak OSB’nin tüm aşamalarında desteğe hazır olduklarını vurguladı.

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin de toplantıda yaptığı değerlendirmede, OSB’nin sadece Alaca için değil, çevre ilçeler için de bir cazibe merkezi olacağını söyledi. Şirin, “OSB ile birlikte hem üretim kapasitesi artacak, hem de gençlerimize yeni iş imkânları doğacak. İlçemizin geleceği için tarihi bir adım atıyoruz” dedi.

Toplantının sonunda, Karma OSB projesinin önümüzdeki süreçte daha somut adımlarla ilerlemesi konusunda fikir birliğine varıldı. Katılımcılar, projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

