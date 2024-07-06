Alaca Belediyesi İtfaiye Amiri Murat Bulut, özellikle son yıllarda ülkemizde meydana gelen tarım arazi yangınları ve bu yangınlara sebep olan beşeri kaynaklı hataların başında gelen anız yakma alışkanlığının geldiğine dikkat çekti.

Bir anlık dikkatsizliğin büyük sonuçlar doğurabileceğinin altını çizen Bulut, “Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz günlerde ilçemize bağlı Kuzkışla köyünde bizzat yaşadığımız ve uzun uğraşlar sonucu söndürdüğümüz yangında 33 dönüm ekili arazi kül oldu çiftçilerimizin 1 yıllık emekleri ziyan oldu binlere canlı yangınla beraber yandı Lütfen dikkat edelim. Hem maddi hem manevi zarara uğramamak için anız yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olalım” dedi.

Anız yakmak yerine alternatif yöntemleri kullanmanın, hem toprağın sağlığını korumak hem de çevreyi sürdürülebilir kılmak açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Bulut, “Anızların toprakla karıştırılması, organik gübre kullanımı ve tarımsal atıkların kompost haline getirilmesi gibi yöntemler, sürdürülebilir tarım uygulamaları için uygun ve etkili çözümler sunmaktadır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve tarımsal verimliliği artırmak adına, anız yakmaktan kaçınmanızı ve bu konuda bulunduğunuz bölgede farkındalık oluşturmanızı önemle rica ediyoruz. İtfaiye hayat kurtarır cana can verir” ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS