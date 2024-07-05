Edinilen bilgilere göre, Evci köyünde Fahri Özbaş'a ait evde mutfak tüpünün alev alması sonucunda yangın çıktı. Tüpün patlamasıyla birlikte alevler tüm evi sardı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki samanlığa da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine köye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında ev ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken ev sahibinin ise Ankara'da bulunduğu öğrenildi.

Evden önce dumanlar sonra alevlerin yükseldiğini anlatan Celal Karakaş, “Bir patlama oldu. Patlamadan sonra evi alevler sardı. Kapıdan girecektik. Müdahale etme şansımız olmadı. Alevler sardığı için müdahale edemedik. İtfaiyeyi aradık. Ekipler gelerek müdahale etti. Bizde yardımcı olduk. Aile Ankara'da olduğu için ev boştu” dedi.

Editör: İHA AJANS