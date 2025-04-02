Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın amcazadesi, merhum Arif Tahtasız’ın oğlu, Filiz Tahtasız’ın eşi, Mustafa ve Figen Tahtasız’ın babaları olan Alaattin Tahtasız kış mevsimini geçirmekte olduğu Alanya’da, KOAH rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Alaattin Tahtasız'ın cenazesi Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ile Alper Zahir, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, DSP eski İl Başkanı Elvan Çek, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş ile çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi