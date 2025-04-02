Belediye Başkanı Aşgın, kadim dostum diye hitap ettiği Eroğlu’nu misafir etmekten duyduğu memnuniyeti sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Başkan Aşgın paylaşımında: “Geceye iki kadim dost bırakalım. Önceki dönem Tokat Belediye Başkanımız, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Av. Eyüp Eroğlu şehrimizde konuğumuzdu. Değerli Başkanımıza yeni görevinin hayırlı olmasını ve bu önemli görevde muvaffakiyetler diliyor, nazik ziyareti için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ziyaret sırasında, Başkan Aşgın ve Av. Eyüp Eroğlu, yerel yönetimler ve şehircilik konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, Çorum’un gelişimine katkı sağlamak amacıyla yapılacak işbirliklerine değindiler.

Editör: HABER MERKEZİ