Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, protokol üyeleriyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Çorum Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek hem çocukların hem de özel gereksinimli bireylerin bayram sevincine ortak oldu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, eşi Figen Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, eşi Emel Çetinkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve kurum idarecilerinin ziyaretinde protokol üyeleri özel bireylerin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Çocuklara ve özel gereksinimli bireylere çeşitli hediyeler veren Vali Çalgan yaptığı konuşmada; “Bayramlar, hep birlikte olmanın, sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini hatırlattığı özel günlerdir. Bugün, özel bireyler ve çocuklarla aynı sevinci yaşamak büyük bir mutluluk. Hep birlikte daha güçlü bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: Haber Merkezi