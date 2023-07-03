Çorum TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy ile eşi Aysema Aksoy’un biricik oğulları Kadir Latif Aksoy için düzenlenen törene, Çorum spor taban birliklerinin yanı sıra, spor kulüp temsilcileri, TÜFAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda sporcu ve antrenör katıldı. 1 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen törende minik Kadir Latif için çocuk gezdirme programı düzenlenirken, akşam saatlerinde ise evin önünde davetlilere yemek verildi.

Renkli görüntülere sahne olan sünnet töreninde TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy davetliler ile yakından ilgilenirek herkese tek tek teşekkür etti.

ÇORUM HABER minik Kadir Latif Aksoy’u tebrik eder, Aksoy ailesine de bir ömür boyu mutluluklar diler.