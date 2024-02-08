İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ve ilçe belediye başkan adayları, hep birlikte Genel Başkan Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.



MERAL AKŞENER’İN ACISINI PAYLAŞTILAR

Geçtiğimiz günlerde ablası Mualla Özen’i kaybeden Meral Akşener’e taziye dileklerini ileten ve acısına ortak olan İYİ Parti Çorum heyeti, ayrıca seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Akşener’e belediye başkan adaylarını tanıtarak, 31 Mart yerel seçim hazırlıkları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.



ERTEKİN’İN ROZETİNİ MERAL AKŞENER TAKTI

Ziyaret sırasında Çorum Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ahmet Ertekin’in rozetini Genel Başkan Meral Akşener taktı. Akşener, Ertekin’i tebrik ederek seçimlerde üstün başarılar diledi.

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız ve Belediye Başkan Adayı Ertekin ise seçimleri kazanmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, partinin başarı oranının artırmak ve yerel seçimlere İYİ’lerin damgasını vurmak için gece-gündüz çalışacaklarını dile getirdiler.

Meral Akşener, ilçe belediye başkan adayları ile de tek tek sohbet ederek, birlik ve beraberlik içerisinde yerel seçimler için hazırlık yapılmasını istedi.

Çorum heyeti, ziyaret sonunda Akşener ile hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, seçimlerin startını verdi.

(Haber Merkezi)