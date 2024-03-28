Belediye ekipleri tarafından Akşemseddin Camii şerefelerine çıkarılan mahya, iki minarenin arasına çekilerek asıldı. Dijital mahyada, istenildiği zaman üzerindeki yazıların değişebildiği ve ramazan ayı boyunca farklı mesajların yansıtılabilecek.

Türk bayrağı yansıması ile açılan dijital mahyada, "Gazze'ye selam, direnişe devam" ve "Oruç tut sıhhat bul" gibi mesajlar yazıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Osmanlı'dan gelen mahya geleneğini yaşatma çabasında olduklarını belirtti. Başkan Aşgın, "Ecdadımız mahyalarla insanlara birtakım mesajlar vermiş. Kimi zaman 11 ayın sultanı Ramazan hoş geldin demiş, kimi zaman Ramazan berekettir demiş, kimi zaman zekat malı artırır demiş. Biz de bu mahya geleneğini yaşatalım, ışıl ışıl mahyalar şehre renk katsın istedik. Akşemseddin Camimizde de bugünden itibaren mahyamızı aktif hale getirdik. Akşemsettin Camimizin Ramazan mahyaları şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Editör: HABER MERKEZİ