Sungurlu'nun Kuşçalı köyünde Mustafa Unatoğlu (48) ile babasının amcasının oğlu Mustafa Unatoğlu (60) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 60 yaşındaki Unatoğlu, tabanca ile ateş ederek 48 yaşındaki akrabası Unatoğlu'nu yaraladı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Mustafa Unatoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ateş eden Unatoğlu ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği Sungurlu Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Editör: AA AJANS