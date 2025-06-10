Geçtiğimiz Cumartesi gecesi Merkeze bağlı Elmalı Köyü hobi bahçelerinin bulunduğu bölgede bahçe sahipleri ile bölgede alkol aldıkları iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada Amasya’nın Suluova kadrosunda görevli polis memuru Bayhan B.(43) ile Faruk T.(33) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanmış hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memurunun acil ameliyata alınmıştı.

Olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen R.C.S., M.B.B., A.S.U., K.U., B.K. polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK