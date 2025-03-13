Yılmaz, “Her zamanki AKP siyasi örtbası ile karşı karşıyayız. Mühendis tutuklandı, bu mühendisin projelerine onay imzası atan amirlerin hiç mi sorumluluğu yok?” dedi.

“AKP'li belediyede suç işlenirse mühendis, CHP'li belediyede işlenirse belediye başkanı tutuklanır” ifadesini kullanan Yılmaz, açıklamasında şöyle dedi:

“Adaleti kalkınma için araç olarak kullanan AKP siyasetinin son örtbasını Çorum'da yaşıyoruz.

Bugün skandalın mühendisi tutuklanmış. Aynı olay CHP'li bir belediyede yaşansa bu mühendisin bağlı olduğu birimin müdürü, ilgili belediye başkan yardımcısı ve belediye başkanı tutuklanırdı.

Her zamanki AKP siyasi örtbası ile karşı karşıyayız. Mühendis tutuklandı bu mühendisin projelerine onay imzası atan amirlerin hiç mi sorumluluğu yok?

Son seçimde binlere düşen oy farkı ile CHP Çorum Belediyesini alsaydı şimdi belediye başkanı tutuklanır yerine bir AKP'li meclis üyesi belediye başkanı yapılırdı.

Adaletin kalkınmaya alet edilmesi bu olsa gerek. Takdir milletimizin. Suç işleyen, yolsuzluk yapan kimsenin yarına kalsa da yanına kalmayacak. Biz bir gün hesabını soracağız.”

Editör: Haber Merkezi