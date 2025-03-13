Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 6 Mart 2025 tarihinde yayımladığı denetim sonuçlarına göre, Balıkesir, Aydın ve İstanbul’da bazı zeytinyağı üreticileri ve satıcılarının ürünlerinde tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan kontrollerde, etiketsiz olarak satılan natürel birinci ve natürel sızma zeytinyağlarında uygunsuzluk bulundu.

Denetimlere takılan firmalar arasında Pazarcı-Zeynel Abidin Filiz, Akçay Marina Çarşı-Ömer Taşdelen, Ayşe Karakaya, Merkez Kuruyemiş-Kadriye Kıyak, Tuğçe Karakaya, Ramazan Çırakoğlu, Akçay Pazar Tezgahı-Yaşar Oraklı ve Altınoluk Pazarı-Muammer Boğazköy yer aldı.

Denetimler kapsamında Aydın ve İstanbul’da da bazı firmaların zeytinyağlarına tohum yağları karıştırıldığı veya daha düşük kaliteli zeytinyağı ilave edildiği belirlendi.

Aydın'da Muhammet Altıntaş (Kuzey Ege Ayvalık) ve Öz Dedeoğlu Grup Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Ayvalık) firmalarının ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.

İstanbul’da ise Coşkar Yağ Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Çakır Ada), Mehmet Levent-Can Malatya Pazarı (Tad Ayvalık) ve Halit Kılınç-Bi Dolu Bahçem (Ayvalık Köybirlik) markalarına ait zeytinyağlarının da standartlara uymadığı açıklandı.