Köy arazi yollarının düzeltilmesi için muhtarlardan mazot parası istenmesini eleştiren Tahtasız, “Milletin efendisi olan köylülerimiz hiçbir dönem bu kadar unutulmadı, bu kadar göz ardı edilmedi. AKP iktidarına sesleniyorum; 120 binden fazla makam aracı gece gündüz yakıt harcarken devletimiz köylülerimizin arazi yollarının mazot masrafını karşılayamayacak kadar aciz midir ki muhtarlarımızdan mazot parası istiyorlar” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Zengine dost, köylüye düşman gibi davranan AKP iktidarı ne köylünün derdine çare oluyor ne de mahalleye dönüştürdüğü köylerin sorunlarıyla ilgileniyor. Köy yollarının hemen hemen hepsi köstebek yuvası. Arazi yollarında araçla gitmek imkânsız. Şehirler arası ve ilçe bağlantı yolları Karayolları Genel Müdürlüğünün, köy yolları İl Özel İdarelerinin, orman içi yollar ise Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluğunda. Buna karşın, tarla ve kadastro yollarının bakım ve onarımının sorumluluğunu hiçbir bakanlık ya da kurum üstlenmemiştir. Köy muhtarları tarım il müdürlüklerinden ve il özel idarelerinden köy arazi yollarının bakımı için talepte bulundukları zaman, köy muhtarlarına mazotu köylünün karşılaması durumunda arazi yollarının greyderle bakımının yapılacağı söylenmektedir. Mazot giderlerini karşılayamayan köy arazileri maalesef yapılmamakta.”

Editör: Haber Merkezi