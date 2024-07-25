Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) tarafından yayınlanan personel alımı ilanına göre, belediye bünyesinde çeşitli birimlere çok sayıda personel alınacak.

27 Temmuz Cumartesi günü bitecek ilan için şartları tutanlar, ÇOKİŞ internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

İŞTE ARANAN MESLEKLER

Belediyeye güvenlik görevlisi (silahsız), kasap ve kasap yardımcısı, elektrik tesisat ustası, hijyen görevlisi, ekmek pişirici, kasiyer, ekskavatör operatörü, metal çatı işçisi, ahşap çatı ustası, beden işçisi, beko loder operatörü, inşaat boyacısı, kamyon şoförü, konkasör operatörü, mobil vinç operatörü, psikolojik danışman, sıhhi tesisatçı, soğutmacı ve havalandırmacı aranıyor.

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Editör: Haber Merkezi