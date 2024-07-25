Türkiye’de büyük tartışmalara sahne olan ve sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesini de içeren yasa tasarısı komisyondan geçti.

Biz de çok tartışılan yasayı Çorum'da vatandaşlara sorduk. ,



Çorum Haber Stajyerleri Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri Öykü Özkan, Cangül Çorlu ve Buğra Can Arslan Gazi Caddesi’nde vatandaşların ‘Sokak Hayvanları Yasası’ hakkındaki görüşlerini aldı.

Bazı vatandaşlar yasayı desteklerken, kimi yurttaşlar ise sokak hayvanlarını uyutmanın çare olmadığını ve başka önlemler alınması gerektiğini savundu.

İşte aldığımız bazı cevaplar;

Bir vatandaş yasanın haklı olduğunu dile getirerek, “Uyutsunlar, hayvanlar insanlardan kıymetli mi? Bir de çocuğu parçalamış hayvan, utanmadan çocuğun anasını dövmeye kalkıyorlar. Neymiş? Hayvanları savunuyormuş. Başına gelmeyen bilmez bunu iş olsun neymiş hayvanları seviyorlarmış.” dedi.

Hayvanların öldürülmesinden taraf olmadığını belirten bir kadın yasayı desteklemediğini ifade ederek şöyle devam etti: “Hayvanların hiç kimseye zararı yok sadece sevilmek istiyorlar keşke insanlar da onlar gibi zararsız olsa.”

Tatil için Çorum’a gelen bir gurbetçi hayvanlara acıdığını ancak Türkiye’de şu an sokak hayvanlarının önemli bir sorun teşkil ettiğini ileri sürerek, “Türkiye’de akşamları sokakta yürümeye korkuyoruz. Avrupa’da bir tek köpek göremezsiniz. Fransa’dan geliyorum ben yollarda sadece sahipli köpekler görebilirsiniz. Türkiye’de bu hayvan sevme meselesi biraz abartıldı o yüzden böyle sorunlar çıkıyor. Sokak hayvanları insanları parçalıyor.” ifadesini kullandı.



“YAZIK DEĞİL Mİ HAYVANLARA?”

Bir vatandaş televizyonda köpeklerin adamın kollarını kopardığı haberi izlediğini ve uyutulmasının en doğru karar olduğunu savundu.

“Köpekleri neden öldürüyorlar ki” diye soran bir kadın şunları söyledi: “Yazık değil mi? Barınaklar olsun, kısırlaştırılsın ama hayvanları öldürmesinler.”



Yasanın çoktan beri gündemde olduğunu kaydeden bir vatandaş, “Valla onları ne öldürelim ne de insanlara zarar verecekleri bir ortam bırakalım. Belediyelerimiz var, veterinerlerimiz var. Güzel bakım yerleri yapsınlar. Tabi ki dışarda kendi başına oldu mu insanlara zarar veriyorlar. Çorum da çok güzel bir yer. Ben Mersinliyim. Misafirim. Çorum’u çok beğendim, düzenli temiz. Sayın başkanınıza da başarılar diliyorum.” diye konuştu.