Akıl ve Zekâ Oyunları Çorum İl Temsilcisi Sinan Avşar, akıl ve zekâ oyunları öğreticileri, mangala oyununda ilkokullar arasında il birincisi olan Yusuf Ünal ve küre oyununda ilkokullar arasında il birincisi olan Beril Atılgan'ın yer aldığı heyet, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Başarılarından dolayı çocukları tebrik eden Vali Dağlı, akıl ve zekâ oyunlarının çocukların her türlü bağımlılıktan uzak durmalarına ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını, bu nedenle çocukların satranç, dama, mangala vb. akıl ve zekâ oyunlarını oynamalarına imkan sağlayacak projeler, çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Editör: SELDA FINDIK