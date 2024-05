Konserle ilgili bilgi veren Eğitim-Sen Şube Eğitim Sekreteri Özgür Kılıç, “Bizler eşit, özgür, demokratik bir Türkiye umudumuzu asla yitirmeden türkülerimizi güzel ve güneşli günler için söylemeye, her şeyin çok güzel olacağı inancıyla bir arada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konser, 24-25 Mayıs tarihlerinde saat 19.30’da Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Özgür Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim Sen, yıllardır vermiş olduğu sendikal haklar ve özgürlükler mücadelesiyle üyelerinin özlük ve mali haklarını koruyarak yoluna devam ederken aynı zamanda hem çocuklarımızın laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkı, hem de toplumun demokratik, kültürel ve sosyal gelişimi alanında da çalışmalar yürüterek bugünlere gelmiştir. İşte bu yüzden Eğitim Sen her zaman bir sendikadan daha fazlası olmuştur.

Eğitim Sen, başka bir eğitim, başka bir yaşamın mümkün olduğunu sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de göstermeye devam ediyor. Her yıl geleneksel olarak sürdüğümüz kültür sanat etkinliklerimiz de bunlara en güzel örnektir.

Bu sene Eğitim Sen Müzik Topluluğumuzun konseri 24 - 25 Mayıs tarihlerinde Devlet Tiyatro Salonunda yapılacaktır. Sendikamız üyesi Ayten Atay, Cansu Hardal, Çiğdem Önal Kocabıyık, Demir Demirörs, Hasan Akay, İlayda Yücel, Onur Özgür, Özgür Kılıç, Özlem Ceyhuni, Pınar Topal, Rıza Aydın, Seda Helvacı, Serkan İşçi, Yeşim Pelen Demirörs, Yeter Şahin, Zeynel Demir, Ali Barlas, Baran Buyruk, Cevahir Sarıkaya arkadaşlarımızın aylarca süren emekleriyle hazırladıkları Anadolu insanının acılarını, sevdalarını, özlemlerini, umutlarını, isyanını, ağıtlarını dizelere, nağmelere döktüğü, buram buram Türkiye, sevda, barış, kardeşlik kokan birbirinden güzel türkülerini konserimizde müzikseverlerle buluşturacaklar.

Bizler eşit, özgür, demokratik bir Türkiye umudumuzu asla yitirmeden türkülerimizi güzel ve güneşli günler için söylemeye, her şeyin çok güzel olacağı inancıyla bir arada olmaya devam edeceğiz.

24-25 Mayıs günlerinde Devlet Tiyatro Salonunda yapacağımız Eğitim Sen Müzik Topluluğunun konserine tüm Çorum halkını, sanat dostlarını ve öğrencilerimizi bekliyoruz.”

