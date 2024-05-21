19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde kortej yaparak renkli sahnelere sebep olan kulüp üyeleri Çorum’da spor faaliyetlerine destek vereceklerini kaydetti.

2 yıldır Çorum’da aktif faaliyet gösteren kulübün tescil işlemi gerçekleştirildiğinin altını çizen Kulüp Başkanı Hayriye Kocakara “Kadın Motosiklet Spor Kulübü olarak her bir kulüp üyemiz motosiklet eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda da aralıklarla güncel eğitimlerimiz eğitmenimiz olan Bahadır Yılmaz tarafından devam etmektedir.



Trafik kurallarına uyumlu topluma faydalı kadın motosiklet sürücüleri yetiştiriyoruz. Aynı zamanda da kulüp olarak farklı sosyal projelerde ve farklı etkinliklerde sık sık yer alacağız. Bu sene Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’nda 6-8 Eylül’de gerçekleşecek olan 5. Çorum Motofest programına kulüp olarak destek vereceğiz” açıklamalarında bulundu.