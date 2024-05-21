İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik uygulanmakta olan eğitim politikalarının ve uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sürecinin etkili ve verimli hale getirilmesinin sağlaması ve öğrencilerin motivasyonlarının artırılmasının kurumun öncelikli hedefleri arasında yer aldığı hatırlatıldı.



Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim yılında 7, 8, 11 ve 12.sınıf öğrencilere yönelik 6 farklı Başarı İzleme ve Değerlendirme Uygulaması yapıldığı ve elde edilen verilerin Müdürlükte değerlendirildiği bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Başarı İzleme ve Değerlendirme uygulamasında kullanılan kitapçıkların temininin Çorum Belediyesi tarafından sağlandığı ve her konuda desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür edildiği de belirtildi.