HİTÜ, ilk kez değerlendirmeye alındığı Times Higher Education (THE) “2024 Genç Üniversite Sıralaması”na 601+ bandında yer alarak dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasına 602. sıradan giriş yaptı. Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), “2024 Genç Üniversite Sıralaması”nı açıkladı.

Hitit Üniversitesi 50 yaşın altında olan dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı sıralamada, dünyadaki 1171 üniversite arasında 601+ bandında yer alarak ilk kez listeye girdi.

Öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm bakımından 5 ayrı ölçüte göre üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education, Türkiye’den ise 80 üniversitenin sıralamasını sundu.

2000’DEN SONRA KURULAN

EĞİTİM KURUMLARINDA 6.

Hitit Üniversitesi, Türkiye’de 2000 sonrası kurulan devlet üniversiteleri arasında eğitim alt kategorisinde 6’ncı olurken, araştırma ortamı kategorisinde ise 10’uncu sıraya yerleşti.

Hitit, tüm devlet üniversiteleri arasında ise eğitim ve araştırma alt kategorilerinde 24’üncü sırada yer aldı.

TANINIRLIĞI ARTIYOR

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Times Higher Education (THE) “2024 Genç Üniversite Sıralaması”nda ilk kez yer aldıklarını ifade ederek Hitit Üniversitesinin uluslararası tanınırlığının arttığını söyledi.

Sıralamada 601+ bandında yer aldıklarını kaydeden Rektör Öztürk, başta eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında çalışmaların büyük bir gayretle sürdürüldüğüne dikkat çekti.

Hitit Üniversitesinin başarı çıtasını daha da yukarılara taşımaya gayret ettiklerini belirten Rektör Öztürk, şöyle devam etti: “Tüm paydaşlarımızla beraber her anlamda şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamak adına çalışıyoruz. Son değerlendirmelerde Times Higher Education (THE) “2024 Genç Üniversite Sıralaması”nda da yer aldık. Önümüzdeki dönemlerde üniversitemizin başarı grafiğimizin daha üst sıralara çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu noktada gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı değerli akademik ve idari personelimiz ile sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.”

Editör: Haber Merkezi