Geleceğin teminatı olan gençlerin inançlı, vatansever, kültürlü, ilmi seviyesi yüksek, çağdaş bilimsel ve teknolojik bilgilere sahip birer birey olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla 29 Mayıs 1985 tarihinde kurulan ve Kurucular Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman ile Çorumlu hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık'ın olduğu Birlik Vakfı'nın Çorum İl Temsilciliği görevine Osman Akar atandı.

Birlik Vakfı Genel Başkanı Av. Mehmet Alacacı ve Mütevelli Heyeti tarafından İl Temsilciliği görevine atanması için teşekkür eden Osman Akar, “Kendilerinin yüzlerini kara çıkarmayacağımızı ve bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağımıza inancım tamdır” görüşüne yer verdi.

Birlik Vakfı üniversite gençliğinin ihtiyaçlarını gidermek için her yıl burs ihtiyacı olan öğrencilere burs imkânı sağlıyor. Bunu gerçekleştirmek için 1985 yılından bugüne kadar her yıl ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencileri burs komisyonu tarafından seçilerek, 8 ay boyunca düzenli burs dağıtımları yapılıyor.

Editör: Haber Merkezi