Çorum'da şehrin tarihi dokusunun açığa çıkarılması amacıyla yürütülen "Tarihi Çorum Meydanı Projesi"nde sona geliniyor.

Tarihi Ulucami, Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Saat Kulesi ve Velipaşa Hanı'nın çevrelediği projede 2. Etap çalışmaları hız kazandı.

Hatırlanacağı üzere Saat Kulesi yanındaki balıkçıların olduğu ada kamulaştırılmış, balıkçılar Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerindeki merkez otobüs durağı karşısına kurulan Balıkçılar Çarşısı’na taşınmıştı.

Tarihi Çorum Meydanı projesinin devamı olan ve Veli Paşa Hanı’nın önünü açmayı planlayan çalışmalar kapsamında eski balıkçıların olduğu dükkanların yıkımına başlandı.

Editör: NURDAN AKBAŞ