AK Parti İl Başkanı Murat Günay'a AK Parti Genel Merkezi tarafından yönetim kurulunu değiştirme için yetki verilmişti.

AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, yeni yönetim kurulu üyelerini oluşturdu.

Günay'ın yönetimi şu isimlerden oluştu:

1 MURAT GÜNAY

2 ABDULBAKİ KARTANCI

3 ABDULKADİR KARAKUŞ
4 ABDULLAH AYDIN

5 ABDULLAH GÖMEÇ

6 ABDULLAH GÖZÜBÜYÜKLÜ

7 ALİ EVLÜCE

8 ALİ İLKER TOSUN

9 ARİFE BETÜL GÜLGÜN

10 ASLAN SANCI

11 AYLİN ALVEREN ÖZEN

12 BAHATTİN TAYFUN BUĞDÜZ

13 CANAN BIYIK

14 CELAL BOZDAĞ

15 CEMİLE MERVE KARAKAYA

16 DAVUT AK

17 ELİF NUR ÖZTÜRK

18 EMRE ÇITAK

19 EMRE GÜL

20 ESRA NUR KILIÇOĞLU

21 FATİH CEYLAN

22 GÜRSEL ŞENOL

23 HALİL İBRAHİM ALTAN

24 HAVVA KAHRAMAN

25 İBRAHİM AHISHALI

26 İBRAHİM KALELİOĞLU

27 İDRİS KESGİN

28 İSMAİL FURKAN KINIKLI

29 KADİR YÜKSEL

30 LATİF TOPUZ

31 LEVENT BATMAN

32 MAHMUT SAYIN

33 MEFTUN KOLDAŞ

34 MELİKŞAH ÇAĞLAR

35 MEMİŞ BÖLÜKBAŞ

36 MERVE KONDAKCI

37 MESUT GENÇ

38 MİNE KARAHAN

39 MURAT ÖZCAN

40 MUSTAFA AKDEMİR

41 MUSTAFA KILIÇ

42 NECİP KADRİ YÜCEL

43 ONUR ŞİRİN

44 PINAR GÜLNAZ

45 REHA UYSAL

46 RIZA COŞAR

47 SAMET GAYI

48 SEDAT PARTİCİ

49 SEFA DOĞAN

50 SEVAL DEMİRCİ

51 SEYFULLAH CÖRT

52 TUĞRUL TOPUZ

53 TUNCAY YALÇINKAYA

54 TÜRKER SEMİH İSTANBULLU

55 UĞUR BEKER

56 ÜMİT KÖREKOĞLU

57 YELİZ KALDIRIMCI

58 YÜKSEL KAYA

59 ZEHRA YILMAZ EKİCİ

60 ZEKERİYA KUYUMCU 

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