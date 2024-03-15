AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Aylin Alveren Özen ile yönetim kurulu üyeleri Tuncay Yalçınkaya ve İdris Keskin, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ilk olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastanede doktorlar ve sağlık çalışanları ile görüşerek bayramını tebrik eden AK Parti Tanıtım Medya birimi daha sonra ise Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Karadağ’ı ziyaret edip tüm çalışanlar adına tıp bayramını kutladılar.

AK Parti Tanıtım Medya Biriminin ziyaretinden memnun kalan sağlık çalışanları da kendilerine teşekkür ettiler.

Editör: SELDA FINDIK