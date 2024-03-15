Gazi Caddesi’ndeki eski belediye hizmet binasının birinci katına yapılan Emekliler Lokali Sosyal Tesisleri geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenen törenle hizmete açılmıştı. Açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören Emekliler Lokali, göngörmüşlerin beğenisini topladı. 
Ramazan ayından çay-kahve servisine ara verilmiş olmasına rağmen Emekliler Lokalinde vakit geçiren güngörmüşler, masa tenisi, bilardo, satranç gibi oyunlar oynuyor, kütüphanede kitap okuyor, arkadaşlarıyla sohbet ediyor. 

02Bbf687 782E 46F1 8318 5A9Fa3F04D93Emeklilerin sohbet edip güzel vakit geçirebilecekleri bir yeri hayal ederek Emekliler Lokali’ni hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Emekliler Lokalimizin açıldığı günden itibaren ilgi görüyor olmazı bizleri çok mutlu etti.” dedi. 
Emekliler Lokali’nin geçici olarak burada hizmet binasında hizmet vereceğini belirten Başkan Aşgın, önümüzdeki süreçte Tarihi Kent Meydanı’nda hem tarihi Hükümet Konağı’nın canlandırılacağı hem de emekliler lokali olarak kullanılacağı daha büyük bir projeyi hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

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Editör: HABER MERKEZİ