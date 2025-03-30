İftar programında konuşan Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, “Bugün burada, sıcacık bir yuvada, gönülden gönüle kurulan sofrada bir araya geldik. Rabbim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, bu güzel ailemizin hanesinden huzuru eksik etmesin” dedi. 

Protokol ve esnaf birlik beraberlik için dua etti Protokol ve esnaf birlik beraberlik için dua etti

Ev sahibi Elvan Yıldız ve ailesi, bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Milletvekili Ahlatcı, Çorum’da kıymetli Çorumlu hemşehrilerimizle buluşmaya, gönül sofralarında bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

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Editör: KEMAL YOLYAPAR