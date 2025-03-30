İlimizdeki meslek odalarının her bayram öncesi ayrı ayrı düzenlediği ancak geçen yıldan beri Belediye ve ÇESOB işbirliğinde ortaklaşa düzenlenen Arife Duası bu yıl da Tarihi Kent Meydanı’nda yapıldı.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan ilk kez katıldı. Ayrıca Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB’a bağlı meslek odalarının başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, esnaf ve vatandaş katıldı.

Belediye Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başlayan Akşemseddin Camii İmam Hatibi Sefa Kırcı’nın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile devam eden ilahi dinletisi ile renklenen etkinlikte daha sonra ise konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından ise İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından Arife Duası gerçekleştirildi.

GÜR’DEN TEŞEKKÜR

Programda katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan ÇESOB Başkanı Gür asırlardır süregelen Arife Duası geleneğini birlik beraberlik içerisinde tek çatı altında toplamalarına vesile olan Valilik ve Belediye’ye teşekkür etti. Arife Duaları’nın Çorum’un ülkeye örnek etkinliklerinden biri olduğunu söyleyen Gür; “Gerçekten Türkiye’nin bir çok kentinde bu tür etkinlikler yok. Bizim şehrimizde Valilik, Belediye ve Esnaf Odaları’nın desteği ile bu geleneği yaşatıyoruz. Ramazan Bayramı’nın İslam alemine hayırlar getirmesini ve İslam coğrafyasında acıların dinmesini diliyorum” dedi.

BAŞKAN AŞGIN, BİRLİK VE BERABERLİK DİLEDİ

Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Aşgın da alandakileri selamlayarak konuşmasına başlayarak tüm Çorumluların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Yıllardır bir çok farklı odanın öncülüğünde yapılan bu geleneğin yaşatılmasının önemine değinerek “Bugün yine devlet-millet elele esnafımızla birlikte olmaktan dolayı Allah’a şükrediyoruz” diyen Halil İbrahim Aşgın, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde nice Ramazanlara ulaşmayı da diledi. Esnaf demenin zaten birlik, beraberlik ve güzel ahlak demek anlamına geldiğini anlatan Başkan Aşgın birlik beraberliğin samimiyet ve tevazu ile birbirini kucaklamakla olacağını sözlerine ekledi.

VALİ ÇALGAN İLK KEZ KATILDI

Daha sonra kürsüye gelen Vali Ali Çalgan da kendisinin ilk kez böyle bir programa katıldığını hatırlattı. Katılımcıları selamlayan Vali Çalgan, “Ben ilk defa bir Arife Günü duasında bulunuyorum. Bu çok yaygın bir gelenek değil bildiğim kadarıyla.” diyerek heyecanını dile getirdi. Duanın her zaman güzel olduğunu, aczin ifadesi ve kul olmanın tezahürü olduğunu söyleyen Vali Çalgan, “Burada nasıl dua edileceğini de ilk kez göreceğim. Çalışacağız, çabalayacağız. Dürüst olacağız. Birbirimizi aldatmayacağız. Sonra diyeceğiz ki bizim elimizden bu geliyor. Geresi sana kalıyor Ya Rabbi diyeceğiz. İnşallah burada edilecek iyi niyetli duaların kabul olmasını temenni ediyorum. Bu geleneğin kalıcı olmasını temenni ediyorum. Çünkü bu marka, simge gibi bir şey. Şehirleri diğerlerinden ayıran bir örnek. Başka yerde olmayan bir şey. Ayırt edici özellik. Bunları koruyacağız. Tüm Çorumlu hemşehrilerimizin memleketimizin ve İslam aleminin bayramını da kutluyorum. Kaosun, kavgaların, zulümlerin son bulduğu bir bayram olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.