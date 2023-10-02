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Milletvekili Tahtasız ve CHP’liler daha sonra ise 45 gün içinde teslim edileceği söylenen ancak teslimi yine ertelenen Silmkent bölgesindeki emekli TOKİ konutlarına da giderek burada mağdur vatandaşlara anahtar dağıtarak seslerini duyurdu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Ümit Er, parti yöneticileri ve TOKİ mağdurları ile birlikte akşam saatlerinde ise Kadeş Barış Meydanı’nda biraraya gelerek gün boyu yaptıkları iki eylem ve son gelinen nokta hakkında bazı açıklamalarda da bulundu.



Çorumluların AK Parti iktidarınca sürekli mağdur edildiğini, kandırıldığını, oyalanarak umutlarının sömürüldüğünü de belirten Tahtasız, daha sonra ise yanına birkaç TOKİ mağduru vatandaşı da alarak Kadeş Barış Meydanı yanında bulunan AK Parti İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu.

Gün boyu CHP heyetini izleyen basın mensuplarına ise AK Parti’ye girişte sansür uygulanarak görüşmenin basına kapalı yapılacağı belirtilip dışarı çıkarılmaları ise tepki çekti.