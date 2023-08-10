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“KASIM AYININ BAŞLARI GİBİ ADAYLAR ÇIKAR”

Hamza Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; “Rakiplerimiz değişim tartışmaları yaşarken, biz yerel seçimlere yönelik adımlarımızı atıyoruz. Bu biraz daha mutfak ve hazırlık dönemi. Kasım ayının başları gibi hızla sahaya çıkma dönemi başlar adaylar için.

“AK PARTİ YENİ BİR SİYASİ PARTİ DEĞİL”

Zaten siyasetçi için saha da olmamak gibi bir durum yok. Sahada değilseniz siyasetçi değilsinizdir zaten. Önce aday belirleme süreci sonra kampanya süreci yapılacak. Asıl mevzu aday belirleme süreci. AK Parti yeni bir siyasi parti değil.

“KAZANACAK ADAYLAR İÇİN ÇABA HARCIYORUZ”

AK Parti 5 yıl daha iktidarda olacak bir siyaset. Bir kültürümüz var, tecrübemiz var. Yerel yönetimler başkanlığımız lokomotif görevi görür. Mevcut görevde olan belediyelerin performansı takip ediliyor. Hangi adaylarla kazanabiliriz onun çalışması yapılıyor.

“KONGRE EKİM’DE”

Bir önceki takvime bakacak olursak, adayların tamamı kasım ayında belli olacak diyemeyiz. Ekimde kongremiz var. Şu anda tarih vermek mümkün değil ama bir önceki döneme baktığınız zaman kasımda sürecin başladığını görüyoruz.

“SESSİZ SEDASIZ DEĞİŞİM OLACAK”

Biz milletimizin her zaman destek verdiği, birinci parti yaptığı bir partiyiz. Sadece nicelik değil niteliği olan da bir partiyiz. AK Parti bakanlarını milletvekili adayı yapmış, bakanlar kurulu yeni arkadaşlardan oluşmuş bir siyasi parti. Kongrede de değişimler olacak. Sessiz sedasız olacak. Karşı tarafın adaylarının fersah fersah ötesinde adaylar yetiştirebilecek bir partiyiz. Her ilde bu işi yapabilecek 5'in üzerinde arkadaşımız var. Veriler var, sahadan dönüşler var. İnşallah bir terslik olmazsa 7 Ekim'de kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız”