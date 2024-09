Delege seçiminin ardından bir açıklama yapan İl Başkanı Günay, kongrelerin siyasetin düğünü ve bayramı olduğunu kaydederek, “Siyasi, çalışmaların "yeniden bismillah" dendiği anlardır. Tazeliğin, değişimin, ilkelerden hareketle dönüşümün ve yeni hamlelerin tartışıldığı, karara bağlandığı zamanlardır” dedi.

Çorum’un dört bir yanında büyük bir coşkuyla gerçekleştirdikleri delege seçimlerini birlik ve beraberlik içinde tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Günay, “Artık ilçelerimizin tamamında ve beldelerde kongrelerimize hazırız” ifadesini kullandı.

Delege seçimi sürecinin AK Parti Çorum teşkilatlarının birlik, beraberlik içerisinde nasıl büyük bir uyum ve güçle hareket ettiğinin en güzel göstergesi olduğunu vurgulayan Günay, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Her kademede sergilenen bu güçlü dayanışma, inanç, hedeflerimize ulaşma yolunda bizlere ışık tutmaya devam edecek. Teşkilatımızın her bir üyesiyle kenetlenerek, davamızın yükünü omuz omuza taşımaya Çorum'umuzun geleceği için azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Çeyrek asra dayanan siyasi tecrübemiz ve binlerce üyeyi barındıran devasa yapımızla yeni bir kongre sürecine girmiş bulunmaktayız. Belde ve İlçelerimizde başlatacağımız bu heyecan dalgasını il kongresiyle akabinde de büyük kongremizle taçlandıracağız. Böylece bu süreçte Çorumlu hemşehrilerimizin her bir ferdini kongre heyecanımıza ortak edecek, yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, yeni dava kardeşlikleri inşa edeceğiz. Kaybedecek hiçbir ferdimiz, sözümüzü ulaştırmaktan imtina edecek hiçbir vatandaşımız yoktur.

AK Partimiz, köklü bir davaya inanmışların hareketidir. Bu dava, kendi nefsini değil idealleri önemsemeyi gerekli kılar. Bu dava milletin, memleketin maslahatını her şeyin üzerinde görmekle kemâle erer.

AK Partimiz, son asrın gördüğü en kudretli ve en öngörülü liderlerinden birinin arkasında yürümeye ahdetmişlerin partisidir. Partimiz, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yaren olmayı mutluluk kaynağı olarak gören, milyonlarca gönlün vatan, millet ve mukaddesat aşkına çarptığı bir harekettir.

Bu yüzden her yürüyüş, her devam ediş, liderimize olan ahdimiz ve samimiyetine olan inancımızla, bizlere böyle zamanlarda ışık olacaktır.”

