Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, okullarda hijyen eksikliği ve bütçe yetersizliğine dikkat çekerek, “Okullar hijyen ve bütçe kriziyle karşı karşıya” dedi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Çorum Şubesi, “okullarda hijyen eksikliği ve bütçe yetersizliği” nedeniyle Şehit Onur Bakbak İlkokulu önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tasarruf tedbirleri adı altında öğrencilerin sağlığının tehlikeye atıldığının belirtildiği basın açıklamasında hijyenin bir lüks değil, zorunluluk olduğuna dikkat çekildi.

Okulların en temel ihtiyacı olan temizlik ve hijyenin tasarruf tedbirleriyle kısıtlandığını kaydeden Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, “Haftada yalnızca üç gün çalıştırılacak yardımcı hizmet personelleri, asgari ücretin bile çok altında bir ücretle görevlendiriliyor. Üstelik çalıştıkları günler sigortaları yapılırken, bu süre emekliliğe bile sayılmıyor. Bu koşullarda kim bu işi yapmak ister? Üç gün yeter mi? Çocuklarımızın sağlığı bu kadar ucuz mu?” dedi.

“HİJYENDEN TASARRUF EDİLEMEZ”

Okullarda temizliğin bir lüks değil, zorunluluk olduğunu belirten Sırma, açıklamasında şunları söyledi:

“Bir çocuğun sağlıklı bir ortamda eğitim alması, en temel insan haklarından biridir. Fakat bu sorumluluğu yerine getirmek yerine, hükümet geçici ve güvencesiz çözümlerle bizi oyalıyor. Okullarımızda hijyen eksikliği nedeniyle yaşanacak salgın hastalıklar kapıda. Bu, sadece bugünün değil, çocuklarımızın geleceğinin sağlığıyla oynamak demektir. Geçici iş gücüyle değil, kadrolu ve güvenceli istihdamla bu sorun çözülebilir!”

“VELİLER, BU SORUN HEPİMİZİN!”

“Çocuklarımızın sağlığını ve eğitim hakkını korumak hepimizin görevi. Veliler olarak, bu soruna sessiz kalmamalısınız! Okullarda hijyenin sağlanması, sağlıklı içme suyu ve her çocuğa bir öğün yemek sağlanması öğrencinin en temel hakkıdır. Her gün çocukların karşı karşıya olduğu bu sorunları çözmek için sesimizi yükseltmeliyiz. Eğer bugün harekete geçmezsek, çocukların geleceğini kaybedeceğiz.”

“KAYNAKLAR NEREDE HARCANIYOR?”

“Sarayın harcamaları, sermayeye verilen vergi afları devam ederken, eğitim bütçesinden tasarruf yapılması hangi akla sığar? Devletin asli görevi, eğitime ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmaktır. Ancak, milyonlarca lira sarayın lüks harcamalarına, büyük şirketlere teşvikler olarak aktarılırken okullarımıza yeterli ödenek ayrılmıyor. Bugün sınıflarda hijyenik olmayan koşullarda eğitim gören çocuklarımız, geleceğin yetişkinleri olacak. Bu adaletsiz düzeni kabul edebilir miyiz?”

“EĞİTİME BÜTÇE, OKULLARA ÖDENEK!”

“Tasarruf adı altında, çocuklarımızın sağlığı ve geleceği riske atılamaz. Eğitim Sen olarak, her çocuğun hijyenik koşullarda eğitim alması için kadrolu ve güvenceli temizlik personeli istihdam edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, her öğrenciye bir öğün yemek ve temiz içme suyu sağlanması, kamusal eğitimin bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu, çocuklarımızın sadece bugünü değil, yarınını da güvence altına alacak bir adımdır.”

“VELİLERİ VE EĞİTİMCİLERİ MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ”

“Bu sorunu hep birlikte sahiplenmezsek, çocuklarımızın sağlığı, eğitim hakkı ve geleceği daha da tehlikeye girecek. Veliler, öğretmenler, eğitim çalışanları! Gelin, hep birlikte sesimizi yükseltelim. Kamusal eğitim hakkını savunalım, çocuklarımızın sağlıklı bir eğitim alması için mücadele edelim. Bu mücadele, yalnızca öğretmenlerin değil, tüm toplumun mücadelesidir.

Geleceğimizi ellerine teslim ettiğimiz çocuklarımızın haklarını birlikte savunmalıyız. Eğitime bütçe, okullara ödenek talebimizi daha güçlü bir şekilde haykırmak için sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Geçici çözümlerle değil, kalıcı politikalarla eğitimi koruyalım.”

